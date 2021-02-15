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Познер назвал самого неприятного гостя своей передачи 

Lenta.ru 3 часа назад
Познер назвал самого неприятного гостя своей передачи
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер рассказал, что ему особенно запомнились некоторые интервью, которые он брал в авторской передаче для Первого канала. В беседе со зрителем он также назвал самого неприятного гостя своей программы. Комментарий журналиста опубликован на «Познер Online».
«Яровая Ирина Анатольевна (вице-спикер Госдумы, автор множества резонансных законопроектов, в том числе одноименного «пакета Яровой» — прим. «Ленты.ру») больше всего поразила меня в негативную сторону», — рассказал Познер.
Также ведущий вспомнил и запомнившиеся ему положительные интервью. Он перечислил выпуски с бывшим главой «Роснано», спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом и американским послом в России (в 2008-2011 годах) Джоном Байерли.
Познер заметил, что Чубайс на вопрос о ненависти к нему показал чувства. «Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица и тональность голоса, и взгляд», — рассказал журналист. Из общения с Байерли он запомнил, как дипломат на вопрос о том, что скажет Богу при встрече, прослезился и ответил, что попросил бы о возможности увидеться с родителями. «Это было так трогательно и так искренне, что прямо запомнил», — заключил ведущий.
Ранее Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае цензуры его передачи. Он подтвердил три случая цензуры его программы. Журналист заверил, что при повторении подобной ситуации намерен покинуть телеканал. Познер признал, что технически вырезать часть его передачи все еще возможно.
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Комментарии 14
ТВ , Ирина Яровая , Владимир Познер , Анатолий Чубайс , Джон Байерли , Роснано , Госдума , Lenta.ru
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