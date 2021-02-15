Познер назвал самого неприятного гостя своей передачи 

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что ему особенно запомнились некоторые интервью, которые он брал в авторской передаче для Первого канала. В беседе со зрителем он также назвал самого неприятного гостя своей программы. Комментарий журналиста опубликован на «Познер Online».

Также ведущий вспомнил и запомнившиеся ему положительные интервью. Он перечислил выпуски с бывшим главой «Роснано» , спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом и американским послом в России (в 2008-2011 годах) Джоном Байерли

Познер заметил, что Чубайс на вопрос о ненависти к нему показал чувства. «Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица и тональность голоса, и взгляд», — рассказал журналист. Из общения с Байерли он запомнил, как дипломат на вопрос о том, что скажет Богу при встрече, прослезился и ответил, что попросил бы о возможности увидеться с родителями. «Это было так трогательно и так искренне, что прямо запомнил», — заключил ведущий.