Познер назвал Яровую самым неприятным гостем своего шоу 

Владимир Познер назвал самого неприятного гостя своего шоу.
«Яровая Ирина Анатольевна (вице-спикер Госдумы, автор множества резонансных законопроектов, в том числе одноименного «пакета Яровой» — прим. ред.) больше всего поразила меня в негативную сторону»,
— признался журналист.
Помимо этого, телеведущий вспомнил и тех гостей, с которыми ему было приятно вести беседу. В их числе выпуски с бывшим главой «Роснано», спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом и американским послом в России (в 2008-2011 годах) Джоном Байерли.
По словам Познера, на вопрос о ненависти Чубайс показал свои чувства:
«Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица и тональность голоса, и взгляд».
Говоря о Байерли, телеведущий вспомнил, как тот прослезился, услышав вопрос о том, что он скажет богу при встрече. Посол признался, что попросил бы о возможности встретиться с родителями:
«Это было так трогательно и так искренне, что прямо запомнил».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Познер вспомнил, как столкнулся с цензурой на Первом канале.