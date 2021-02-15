Познер назвал Яровую самым неприятным гостем своего шоу 

Владимир Познер назвал самого неприятного гостя своего шоу.

«Яровая Ирина Анатольевна (вице-спикер Госдумы, автор множества резонансных законопроектов, в том числе одноименного «пакета Яровой» — прим. ред.) больше всего поразила меня в негативную сторону»,

— признался журналист.

Помимо этого, телеведущий вспомнил и тех гостей, с которыми ему было приятно вести беседу. В их числе выпуски с бывшим главой «Роснано» , спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом и американским послом в России (в 2008-2011 годах) Джоном Байерли

По словам Познера, на вопрос о ненависти Чубайс показал свои чувства:

«Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица и тональность голоса, и взгляд».

Говоря о Байерли, телеведущий вспомнил, как тот прослезился, услышав вопрос о том, что он скажет богу при встрече. Посол признался, что попросил бы о возможности встретиться с родителями: