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«Уральские пельмени» отсудили 400 тысяч у бывшей звезды шоу 

Анна Арсеньева 8 часов назад
«Уральские пельмени» отсудили 400 тысяч у бывшей звезды шоу
Фото: @netievskiy_official
Участники творческого объединения "Уральские пельмени" отсудили у компании бывшего директора шоу и актера Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Артисты потребовали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной бывшей звезде шоу Нетиевскому, компенсацию в размере 200 миллионов рублей за показ на телевидении программ с использованием товарного знака "Уральские пельмени". За несколько лет было 40 эфиров, за каждый из которых коллектив попросил взыскать по пять миллионов.
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск. "Идея Фикс Медиа" должна будет выплатить коллективу только часть суммы — 400 тысяч рублей. При этом компании запретили использовать марку "Уральские пельмени".
Ранее "Рамблер" сообщал, что съемки нового "Дома-2" сорвались.
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