Музыкальный проект «Ты — супер!», выходящий на канале НТВ, приглашает к участию детей, оставшихся без попечения родителей.

Но так как это конкурс, то не все юные участники могут пройти кастинг, и многие из них могут обидеться на то, что им не дали шанс показать себя. Организаторы проекта понимают сложность этического вопроса, но остаются при мнении, что в телевизионный конкурс могут попасть только лучшие.

«Мы не кружок самодеятельности. Мы вокальное шоу, где нужно показывать результаты. Мы не можем всех обнадежить, что они станут следующим Карузо», — цитирует News.ru генерального продюсера компании WeitMedia Юлию Сумачева.

Женщина объяснила, что лучше на этапе кастинга объяснить ребенку, что он где-то не дотягивает, чем дать ему надежду, а затем выпроводить из шоу. К тому же, первоначальный отказ не закрывает юным талантам дорогу в проект — дети уходят, готовятся лучше и возвращаются к следующему сезону. И такие примеры уже имеются.

«Провал» первого кастинга дал им силы идти дальше и достигнуть результата», — подчеркнула Сумачева.

Напомним, участниками конкурса становятся ребята из детских домов, школ-интернатов и приемных семей в возрасте от 7 лет. Их старания оценивает звездное жюри. Несмотря на то, что эти дети остались без поддержки родителей, они все равно демонстрируют волю к победе и получают шанс стать настоящими артистами.