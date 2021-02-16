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Почему российское шоу на НТВ взбесило западный мир 

Диана Товсепова 9 часов назад
Почему российское шоу на НТВ возмутило западный мир
Фото: Кадр из передачи "Международная пилорама"
Недавно западные СМИ шумно обсуждали российское шоу "Международная пилорама" на телеканале НТВ. Как выяснил "Рамблер", передача Тиграна Кеосаяна взбесила западный мир, о ней сняли ролики американские телеканалы и написали в The Washington Post, The Times, Daily Beast, TMZ.
Оказалось, все дело было в одном из выпусков передачи, вышедшем в эфир в конце ноября. В выпуске показали юмористический скетч-пародию на экс-президента США Барака Обаму. В кадре появилась женщина с выкрашенной в коричневый цвет кожей.
Кадр из передачи "Международная пилорама"
Актриса изображала Обаму и пела песню «Я шоколадный заяц» российского исполнителя Пьера Нарцисса, выкрикивала знаменитый лозунг "Black Lives Matter", пошутила, что никто из родственников Обамы не умел писать, а после зачитала рэп.
Ведущий как бы вел диалог с "Обамой".

"Можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают, вот и все", "Слушайте, вам сразу надо было идти в рэп-музыканты, а не президенты", — так он шутил в ответ на реплики актрисы.

Неудивительно, что сюжет возмутил самого исполнителя песни, американские СМИ и многих россиян. Нарцисс назвал выпуск "низким способом хайповать", а на Западе ролик сочли откровенным расизмом и "бинго из стереотипов". Международная организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) даже призвала компанию "Газпром", которой принадлежит канал НТВ, среагировать на инцидент и гарантировать, что подобного больше не повторится.
Видео дня. Фильм, который случайно убил половину съемочной команды
Комментарии 1936
ТВ , Барак Обама , Тигран Кеосаян , Пьер Нарцисс , Газпром , Washington Post , Газета The Times , НТВ
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