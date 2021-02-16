Галустян осудил Сабурова за критику денежных сборов в КВН 

Михаил Галустян осудил бывшего участника КВН, стендап-комика Нурлана Сабурова . Недавно мужчина подверг критике КВН за систему взносов для участия в юморическом проекте. Свое мнение Галустян рассказал в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«Тогда другой схемы не было. Вот такая. Если хочешь, то приходишь и работаешь», — отметил он.

Галустян подчеркнул, что нормально относится к Сабурову, но в этом случае он просто не понимает, о чем говорит.

«Если он не кавээнщик, какого хрена он что-то оценивает? Если у него свой путь, ну и ради бога», — добавил комик.

Галустян уверен, что именно участие в КВН дало многим людям возможность начать карьеру и стать известным. Кто-то воспользовался этим "трамплином" и прыгнул вверх, а кто-то шагнул вниз.