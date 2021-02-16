Музыкальный проект «Ты — супер!» приглашает к участию детей, оставшихся без попечения родителей. Организаторы объяснили, как отказывают детям.

По условиям конкурса не все участники могут пройти кастинг. Безусловно, многие из них могут обидеться на то, что им не дали шанс показать себя. Организаторы проекта понимают, что это может быть болезненно, однако уверены в том, что участвовать должны только лучшие.

«Мы не кружок самодеятельности. Мы вокальное шоу, где нужно показывать результаты. Мы не можем всех обнадежить, что они станут следующим Карузо», — цитирует News.ru генерального продюсера компании WeitMedia Юлию Сумачева.

Женщина считает, что ребенку лучше сразу дать понять, стоит ли ему участвовать дальше, чем давать зеленый свет и потом рушить надежды. К тому же, иногда дети уходят, готовятся и возвращаются к следующему сезону.