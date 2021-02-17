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Как Корчевников избегает скандалов 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Известный телеведущий Борис Корчевников долгое время работает на телевидении. Сначала он появлялся в качестве актера, а потом стал ведущим. Несмотря на то, что карьера его длится довольно долго, он редко был замешан в скандалах.
С 2017 года он ведет один из самых известных проектов "Судьба человека". Это шоу рассказывает о госте с помощью портретного интервью. Несмотря на то, что Корчевников часто приглашал в передачу неоднозначных личностей, критика обходила его стороной. Подобной участи не смогли избежать некоторые его коллеги по цеху, которых обвиняли в том, что они хотят поднять просмотры за счет выбора героя.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем занимается Михалкова после «Уральских пельменей».
ТВ , Видео , Судьба человека , Борис Корчевников
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