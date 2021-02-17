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Соловьев объяснил свои слова о Гитлере в эфире шоу 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Соловьев объяснил свои слова о Гитлере в эфире шоу
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил свои слова об Адольфе Гитлере в эфире авторского ток-шоу на канале "Россия 1". Он ответил на критику в своем Instagram-аккаунте.
В одном из эфиров "Вечера с Владимиром Соловьевым" телеведущий высказался об Алексее Навальном и своем неуважении к нему. Он сравнил учредителя Фонда борьбы с коррупцией с Гитлером и нацистским диверсантом Отто Скорцени, назвав их смелыми людьми.

"Гитлер был, кстати, лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны",

— сказал Соловьев, отметив, что при этом не собирается относиться к Гитлеру с уважением.
Его слова вызвали реакцию общественности. Депутат Госдумы Валерий Ракшин попросил проверить высказывание телеведущего на предмет реабилитации нацизма.
Сам Соловьев заявил, что это провокация. По его мнению, слова вырвали из контекста, что исказило смысл всего высказывания:

"Выкладывают какой-то кусок на 16 секунд".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Галустян осудил Сабурова за критику денежных сборов в КВН.
Видео дня. Трагедия милиционера из «Иван Васильевич меняет профессию»
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ТВ , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Фонд борьбы с коррупцией , Госдума
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