Соловьев объяснил свои слова о Гитлере в эфире шоу 

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил свои слова об Адольфе Гитлере в эфире авторского ток-шоу на канале "Россия 1". Он ответил на критику в своем Instagram-аккаунте.

В одном из эфиров "Вечера с Владимиром Соловьевым" телеведущий высказался об Алексее Навальном и своем неуважении к нему. Он сравнил учредителя Фонда борьбы с коррупцией с Гитлером и нацистским диверсантом Отто Скорцени, назвав их смелыми людьми.

"Гитлер был, кстати, лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны",

— сказал Соловьев, отметив, что при этом не собирается относиться к Гитлеру с уважением.

Его слова вызвали реакцию общественности. Депутат Госдумы Валерий Ракшин попросил проверить высказывание телеведущего на предмет реабилитации нацизма.

Сам Соловьев заявил, что это провокация. По его мнению, слова вырвали из контекста, что исказило смысл всего высказывания: