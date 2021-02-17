«Редакции я не нравилась»: Меньшова объяснила, почему ушла из шоу с Галкиным 

"Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя".