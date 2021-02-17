«Редакции я не нравилась»: Меньшова объяснила, почему ушла из шоу с Галкиным 

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, почему ушла из шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, которое более двух лет вела вместе с Максимом Галкиным. Она дала интервью Надежде Стрелец на YouTube.
Появились слухи, что Меньшова ушла из проекта из-за конфликта с Максимом Галкиным. Однако телеведущая опровергла эту информацию:
"У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другое дело, что среда эстрадного шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни, система ценностей".
Юлии Меньшовой не нравилась редакция программы. Она не могла привыкнуть к тому, как они работают и добиваются рейтингов. Команда телеведущую тоже не приняла. Именно это стало причиной ее ухода:
"Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя".
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