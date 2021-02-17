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«Он еще ничего не сделал в жизни»: Нагиев — о Криде в «Голосе» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Он еще ничего не сделал в жизни»: Нагиев — о Криде в «Голосе»
Фото: globallookpress.com
Шоумен Дмитрий Нагиев высказался о выборе певца Егора Крида в качестве наставника шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает Wday.ru.
По мнению телеведущего, артист еще сам пока не дорос:

«Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу».

Нагиев отметил, что достоин ли Егор Крид такого назначения, будет видно в дальнейшем. Но пока "несколькими годами на эстраде" он этого не доказал.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Меньшова объяснила, почему ушла из шоу с Галкиным.
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