Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу 

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Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев раскрыл секрет высоких рейтингов и популярности шоу. Об этом он рассказал в комментарии NEWS.ru.

По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием полных женщин.

«Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания»,

— объяснил он.

Телеведущий отметил, что телезрителей интересует драма, поэтому на программу часто зовут женщин с трудной судьбой.

«Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы»,

— указал он.

Плохой рейтинг зафиксирован у выпусков, героями которых становятся мужчины. При этом Васильев добавил, что любого россиянина можно выгодно преобразить, потому что они «давно махнули на себя рукой» и не хотят наряжаться.