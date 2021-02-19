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Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу 

Lenta.ru 8 часов назад
Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев раскрыл секрет высоких рейтингов и популярности шоу. Об этом он рассказал в комментарии NEWS.ru.
По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием полных женщин.

«Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания»,

— объяснил он.
Телеведущий отметил, что телезрителей интересует драма, поэтому на программу часто зовут женщин с трудной судьбой.

«Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы»,

— указал он.
Плохой рейтинг зафиксирован у выпусков, героями которых становятся мужчины. При этом Васильев добавил, что любого россиянина можно выгодно преобразить, потому что они «давно махнули на себя рукой» и не хотят наряжаться.
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Комментарии
ТВ , Александр Васильев
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