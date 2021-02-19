Где сейчас звезда «Аншлага» Светлана Рожкова 

Светлана Рожкова была звездой передач "Смехопанорама" и "Аншлаг". Зрители обожали юмористку. После первого монолога ее прозвали "главной свекрухой страны". Сейчас артистке 56 лет. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается.

В детстве юмористка жила в Кисловодске. Она хотела стать артисткой, но не могла поступить в театральный. В юности Рожкова начала вести концерты в местной филармонии, где работала ее мама.

Театральное образование она получила только в 80-х. Артистка отучилась в ГИТИСе и стала выступать в филармонии Кисловодска со своей юмористической передачей. Популярность к ней пришла после знакомства со знаменитой тогда телеведущей Региной Дубовицкой , которая в 2001 году пригласила ее в "Аншлаг". С тех пор Светлана Рожкова стала часто появляться в популярных программах 2000-х годов.

В конце прошлого года в студии программы "Звезды сошлись" юмористка призналась, что пять лет назад у нее обнаружили серьезное аутоиммунное заболевание. Ей диагностировали цирроз печени предпоследней стадии. Врачи говорили Рожковой, что ей осталось жить около полутора лет. Однако прогнозы не сбылись. Артистка ведет здоровый образ жизни, продолжает выступать и ездить на гастроли.

Еще Светлана Рожкова активно ведет социальные сети и веселит своих подписчиков. К слову, их у нее не мало — больше 38 тысяч. Периодически юмористка публикует в Instagram смешные пародии. Например, на фотографии из высокой моды.