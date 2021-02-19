Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Где сейчас звезда «Аншлага» Светлана Рожкова 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Светлана Рожкова была звездой передач "Смехопанорама" и "Аншлаг". Зрители обожали юмористку. После первого монолога ее прозвали "главной свекрухой страны". Сейчас артистке 56 лет. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается.
В детстве юмористка жила в Кисловодске. Она хотела стать артисткой, но не могла поступить в театральный. В юности Рожкова начала вести концерты в местной филармонии, где работала ее мама.
Театральное образование она получила только в 80-х. Артистка отучилась в ГИТИСе и стала выступать в филармонии Кисловодска со своей юмористической передачей. Популярность к ней пришла после знакомства со знаменитой тогда телеведущей Региной Дубовицкой, которая в 2001 году пригласила ее в "Аншлаг". С тех пор Светлана Рожкова стала часто появляться в популярных программах 2000-х годов.
В конце прошлого года в студии программы "Звезды сошлись" юмористка призналась, что пять лет назад у нее обнаружили серьезное аутоиммунное заболевание. Ей диагностировали цирроз печени предпоследней стадии. Врачи говорили Рожковой, что ей осталось жить около полутора лет. Однако прогнозы не сбылись. Артистка ведет здоровый образ жизни, продолжает выступать и ездить на гастроли.
Еще Светлана Рожкова активно ведет социальные сети и веселит своих подписчиков. К слову, их у нее не мало — больше 38 тысяч. Периодически юмористка публикует в Instagram смешные пародии. Например, на фотографии из высокой моды.
Видео дня. Секреты успеха Корчевникова
Комментарии
ТВ , Фото , Регина Дубовицкая , Светлана Рожкова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Как Корчевников избегает скандалов
03:06
Как Корчевников избегает скандалов
ТВ
За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде»
02:40
За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде»
Актеры
Почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни
08:03
Почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни
Актеры
Что убило половину команды во время съемок «Завоевателя»
04:12
Что убило половину команды во время съемок «Завоевателя»
Фильмы
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
14:22
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
Фильмы
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
06:01
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
Актеры
Голливудские актеры с русскими корнями
10:38
Голливудские актеры с русскими корнями
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение