Как сейчас живет Кай Метов

В 90-е его необычный тембр голос волновал не одно женское сердце. У Кая Метова была целая армия поклонниц.

Сегодня ему 56 и он никуда не пропал. Продолжает заниматься творчеством, записывает новые песни гастролирует. Правда все больше по маленьких городкам, активно общается с поклонницами в соцсетях. Только в инстаграм у звезды хита Position №2 более 40 тысяч подписчиков.

Параллельно с творчеством Кай Метов занимается бизнесом. Он владелец клуба в одном из столичных гостиниц. О личной жизни музыканта известно, что у него есть возлюбленная. Это актриса Анастасия Рожкова, разница в возрасте 28 лет.

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Во время пандемии они строили планы о свадьбе. Впрочем, если она и случится, то скорее всего будет тайной. Певец и его избранница не хотят придавать свое счастье публичности. У певца была пять жен и все юные создания.

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От первого брака у него есть дочь Кристина. Недавно она подарила Каю внучку, в которой он души не чает. От второго брака есть дочь Анастасия, она недавно окончила Гнесинку. Также внебрачный сын Рик, который студент.