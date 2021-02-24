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Соловьев отреагировал на информацию о своей зарплате в 52 миллиона рублей 

Lenta.ru и ещё 4 8 часов назад
Соловьев отреагировал на информацию о своей зарплате в 52 миллиона рублей
Фото: Globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьев назвал чушью сообщения о том, что его зарплата составляет более 52 миллионов рублей в год. Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее в ряде СМИ информацию в беседе с Ura.ru.

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды», — отметил Соловьев.

При этом он подчеркнул, что из федерального бюджета на его зарплату никаких средств не выделяется, а все доходы обеспечиваются за счет высоких рейтингов программ, в которых он выступает ведущим. Соловьев добавил, что подобные слухи, скорее всего, являются провокацией со стороны его недоброжелателей.
Сообщения о том, что Соловьев в качестве ведущего ежегодно зарабатывает 52,6 миллиона рублей, появилась ранее в ряде СМИ. Там же отмечалось, что ведущий Первого канала Артем Шейнин в год получает порядка 100 миллионов рублей. Информация вызвала возмущение среди пользователей соцсетей, отмечает Ura.ru.
Ранее в феврале стало известно, что Счетная палата проверит траты из федерального бюджета на поддержку СМИ. Сообщалось, что проверки коснутся, в частности, ВГТРК, в состав которого входит множество телеканалов и радиостанций, в том числе телеканал «Россия». Одним из главных его проектов является общественно-политическое шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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Комментарии 2
ТВ , Владимир Соловьев , Артем Шейнин , Счетная палата , ВГТРК , РИА Ura.ru
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