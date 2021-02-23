Премию «Золотой Глобус» обвинили в коррупции 

Стало известно о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премию «Золотой глобус». Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Входе журналистского расследования выяснилось, что организаторы премии, которая является некоммерческой организацией, получают слишком много денег. Так, на этот финансовый год HFPA было выделено 2,15 миллионов долларов. В январе почти 20 человек получили 3465 долларов за просмотр иностранных фильмов. Тем временем пять директоров получили за год до 135 тысяч долларов.