Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Участник телешоу впал в ярость после проигрыша и начал крушить студию 

Lenta.ru 8 часов назад
Участник исландской телевикторины Gettu Betr разозлился из-за того, что не успел нажать кнопку, после чего впал в ярость и начал крушить студию. Видео инцидента появилось в Twitter.
Соперники на долю секунды опередили его, после чего мужчина сначала отшвырнул от себя подиум, за которым стоял. Стеклянная конструкция упала на пол и разбилась. Ведущая викторины Кристьяна Арнарсдоттир (Kristjana Arnarsdóttir), судя по записи, была шокирована поведением участника.
Вскоре он покинул съемочную площадку, но продолжил бить предметы вокруг и за кадром. Остальные гости передачи и ведущая долгое время никак не реагировали на произошедшее. Лишь один из участников удивленно заметил: «Ого, что тут творится?». Затем Арнарсдоттир сообщила, что шоу уходит на рекламу, чтобы успокоить разбушевавшегося мужчину.
Gettu Betr — адаптация популярной телевикторины University Challenge, которая выходит в Великобритании с 1962 года. В игре участвуют две команды по четыре человека. Первоначально каждая из групп представляла один университет, отсюда и название проекта. Игры проходят по системе турнира с 28 командами. Победившие игроки проходят в следующий этап, вплоть до финала. В Исландии шоу выходит на телеканале RUV с 1986 года.
Последние новости
Путин предупредил о подготовке провокаций против России Путин предупредил о подготовке провокаций против России Грузия объявила об открытии границ для всех россиян Грузия объявила об открытии границ для всех россиян Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него
Комментарии
ТВ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение