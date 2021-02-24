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Соловьев отреагировал на слухи о зарплате в 52 миллиона рублей 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Соловьев отреагировал на слухи о зарплате в 52 миллиона
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что он зарабатывает 52 миллиона рублей. Об этом сообщает Ura.ru.
Соловьев опроверг информацию о многомиллионных заработках на телевидении:

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды».

По словам телеведущего, все его доходы обеспечивают высокие рейтинги передач, которые он ведет. Из федерального бюджета на его зарплату не выделяется средств.
Владимир Соловьев отметил, что такие слухи распространяют его недоброжелатели.
Ранее "Рамблер" сообщал, что участник телешоу начал крушить студию после проигрыша.
Видео дня. Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
ТВ , Владимир Соловьев , РИА Ura.ru
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