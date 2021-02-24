Умер ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

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24 февраля не стало Даля Орлова. Кинодраматург, критик и публицист скончался на 87-м году жизни.

Он родился на Дальнем Востоке, позже с семьей переехал в Москву, где серьезно занимался спортом, но образование получил филологическое.