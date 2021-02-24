Умер ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

24 февраля не стало Даля Орлова. Кинодраматург, критик и публицист скончался на 87-м году жизни.
Он родился на Дальнем Востоке, позже с семьей переехал в Москву, где серьезно занимался спортом, но образование получил филологическое.
Заведовал отделом литературы и искусства газеты «Труд», был замом главного редактора журнала «Искусство кино», много лет выпускал журнал «Советский экран» и на пару с Эльдаром Рязановым вел «Кинопанораму». Кроме того, писал сценарии, пьесы, публицистические и киноведческие статьи.