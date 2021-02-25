«Русофобия»: Познера раскритиковали за слова о православии 

"Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", — высказал свое мнение телеведущий.
"Действительно, почему не было инквизиции, почему ведьм не сжигали на кострах? Православие отстало от цивилизации",
"Что он может понимать?! Человек без веры, без национальности и без страны! Перекати-поле",
"Кто такой Познер по отношению к ВЕКОВОЙ РОССИИ",
"Напрашивается вопрос, кто пустил Познера с такими взглядами на ТВ, что бы дети и молодежь слушали его развратные версии!?",
"Трагедия, что такие как он, учат нас жить. Выгнали бы…",
"Да у нас, благодаря православию, бабы красивые живут)) А то бы тоже пожгли генофонд, как в этих счастливых странах".
"Я тоже не сторонник глобалистских религий, а сторонник реформации теперешнего православия к его изначальному дохристианскому православию. Но то, что говорит Познер, между строк читается как русофобия".