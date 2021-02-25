«Русофобия»: Познера раскритиковали за слова о православии 

"Действительно, почему не было инквизиции, почему ведьм не сжигали на кострах? Православие отстало от цивилизации",

"Что он может понимать?! Человек без веры, без национальности и без страны! Перекати-поле",

"Кто такой Познер по отношению к ВЕКОВОЙ РОССИИ",

"Напрашивается вопрос, кто пустил Познера с такими взглядами на ТВ, что бы дети и молодежь слушали его развратные версии!?",

"Трагедия, что такие как он, учат нас жить. Выгнали бы…",

"Да у нас, благодаря православию, бабы красивые живут)) А то бы тоже пожгли генофонд, как в этих счастливых странах".