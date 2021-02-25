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«Русофобия»: Познера раскритиковали за слова о православии 

Анна Арсеньева 1 час назад
На YouTube-канале "Серафим" вышла беседа Владимира Познера с протоиереем Александром Абрамовым. Во время нее телеведущий высказал свое мнение о крещении Руси и православии. Его слова вызвали негативную реакцию у пользователей Сети. Познера обвинили в русофобии и оскорблении чувств верующих. Подробнее — в материале "Рамблера".
В разговоре в рамках программы "Церковь. Критика" Владимир Познер сказал, что православие — "одна из величайших трагедий для России", и князь Владимир ошибся, когда встал вопрос о выборе религии.

"Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", — высказал свое мнение телеведущий.

Пользователей позиция Познера вывела из себя. В социальных сетях начали яростно критиковать телеведущего, призывать, чтобы его "выгнали" из страны и перестали пускать на телевидение.

"Действительно, почему не было инквизиции, почему ведьм не сжигали на кострах? Православие отстало от цивилизации",


"Что он может понимать?! Человек без веры, без национальности и без страны! Перекати-поле",


"Кто такой Познер по отношению к ВЕКОВОЙ РОССИИ",


"Напрашивается вопрос, кто пустил Познера с такими взглядами на ТВ, что бы дети и молодежь слушали его развратные версии!?",


"Трагедия, что такие как он, учат нас жить. Выгнали бы…",


"Да у нас, благодаря православию, бабы красивые живут)) А то бы тоже пожгли генофонд, как в этих счастливых странах".

Некоторые даже посчитали, что речь Владимира Познера "порочит страну и народ", и его высказывание — это проявление русофобии:

"Я тоже не сторонник глобалистских религий, а сторонник реформации теперешнего православия к его изначальному дохристианскому православию. Но то, что говорит Познер, между строк читается как русофобия".

Координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов заявил, что слова телеведущего о православии — "оскорбление чувств верующих".
Комментарии 19
ТВ , Видео , Владимир Носов , Владимир Познер , Александр Абрамов
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