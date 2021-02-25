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«Новое Радио» и телеканал «Россия» раскрутят победителя народного шоу 

Партнерский материал 3 часа назад
«Новое Радио» и «Россия» раскрутят победителя шоу
Фото: Пресс-служба
«Новое Радио» выступит генеральным информационным партнёром грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», победитель которого получит крупный денежный приз, профессиональную запись сингла и его гарантированную ротацию в эфире радиостанции. Премьера третьего сезона крупномасштабного ТВ-проекта состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале «Россия-1».
Ведущие «Нового Радио» войдут в состав жюри телешоу, чтобы оценивать выступления участников вместе с другими звёздами, среди которых: JONY, #2Маши, Валерия, Влад Топалов, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, а также поющие блогеры с многомиллионной аудиторией.
Каждую пятницу с 26 февраля по 23 апреля гостями утреннего TikTok Шоу будут знаменитые артисты — звёздные эксперты телепроекта, которые поделятся со слушателями «Нового Радио» самыми интересными подробностями съёмок и приоткроют закулисные тайны.
Пресс-служба
Новый сезон шоу будет ещё более зрелищным. Организаторы провели масштабный кастинг и отобрали самых талантливых из нескольких тысяч претендентов. В каждом выпуске восемь участников будут исполнять российские и мировые хиты сразу перед сотней членов жюри во главе с Сергеем Лазаревым, которые разместятся на гигантской 21-метровой трибуне. Чем больше голосов экспертов присоединится к солисту, тем больше очков он получит, а лидер пройдёт в финал. В качестве награды победителя проекта «Ну-ка, все вместе!» ждёт кубок, кругленькая сумма денег и специальный приз от «Нового Радио».
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«Самое важное для начинающего артиста — это быть услышанным. Такую возможность и даёт «Новое Радио». Лучшему из участников мы дарим профессиональную запись сингла в оригинальной обработке от известного саундпродюсера и аранжировщика Андрея Харченко, который много лет работает с отечественными суперзвездами. И, конечно, последующую ротацию этого трека в нашем эфире».

C 28 февраля по воскресеньям популярное вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» производства WeiT Media будет выходить на телеканале «Россия-1». Узнать другие новости «Нового Радио» можно в эфире, на newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.
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ТВ , Филипп Киркоров , Роман Емельянов , Лариса Долина , Сергей Лазарев , Влад Топалов , Ирина Дубцова , Андрей Харченко
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