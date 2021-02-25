«Новое Радио» и «Россия» раскрутят победителя шоу

«Новое Радио» выступит генеральным информационным партнёром грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», победитель которого получит крупный денежный приз, профессиональную запись сингла и его гарантированную ротацию в эфире радиостанции. Премьера третьего сезона крупномасштабного ТВ-проекта состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале «Россия-1».

Каждую пятницу с 26 февраля по 23 апреля гостями утреннего TikTok Шоу будут знаменитые артисты — звёздные эксперты телепроекта, которые поделятся со слушателями «Нового Радио» самыми интересными подробностями съёмок и приоткроют закулисные тайны.

Пресс-служба

Новый сезон шоу будет ещё более зрелищным. Организаторы провели масштабный кастинг и отобрали самых талантливых из нескольких тысяч претендентов. В каждом выпуске восемь участников будут исполнять российские и мировые хиты сразу перед сотней членов жюри во главе с Сергеем Лазаревым , которые разместятся на гигантской 21-метровой трибуне. Чем больше голосов экспертов присоединится к солисту, тем больше очков он получит, а лидер пройдёт в финал. В качестве награды победителя проекта «Ну-ка, все вместе!» ждёт кубок, кругленькая сумма денег и специальный приз от «Нового Радио».

«Самое важное для начинающего артиста — это быть услышанным. Такую возможность и даёт «Новое Радио». Лучшему из участников мы дарим профессиональную запись сингла в оригинальной обработке от известного саундпродюсера и аранжировщика Андрея Харченко, который много лет работает с отечественными суперзвездами. И, конечно, последующую ротацию этого трека в нашем эфире».