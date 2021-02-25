Что сейчас с Оксаной Пушкиной и почему закрыли «Женский взгляд» 

Очень многие помнят популярную программу на НТВ «Женский взгляд» и спокойный монотонный голос ее обаятельной ведущей Оксаны Пушкиной . В том, что стало с Оксаной и ее передачей, разбирался «Рамблер».

Оказалось, «Женский взгляд» выходил на федеральном канале с 1999 года. Целых 14 лет зрители смотрели, как Пушкина в эфире разбирает жизнь российских знаменитостей — режиссеры, актеры, певцы, композиторы, спортсмены, политики делились своими историями. Все это сопровождалось фрагментами интервью с их близкими и мнением самой Оксаны.

Популярность программы не утихала годами, и несмотря на смены руководства канала, «Женский взгляд» неизменно оставался в эфире.

Однако в 2013 году Пушкиной предложили свою передачу на «Первом» и она приняла решение уйти с НТВ. Конечно, авторская программа, не могла продолжаться без нее.

Но вот на Первом канале ее передача «Я подаю на развод» не пользовалась таким успехом и не продлилась больше года, а чуть позже популярная телеведущая ушла в политику.

В 2016 году ее избрали депутатом Государственной думы , и за три года политической деятельности Оксана выступила соавтором шести законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Сейчас она является независимым депутатом ПАСЕ и в попечительский совет фонда «СПИД. Центр».

Но ее «женский взгляд» в какой-то степени продолжает жить — Пушкина ведет свой Telegram-канал, в котором об острых социальных вопросах — эпидемии ВИЧ, домашнем насилии, антиабортных поправках.