Телеведущий осудил полных людей из-за вакцины и потерял работу 

Ведущего американского телеканала Fox 5 News Блейка Маккоя отстранили от работы из-за негативных высказываний в адрес полных людей. Он выразил негодование из-за того, что они получают прививку от коронавируса раньше других. Об этом пишет The Independent.

«Меня раздражает, что тучные люди всех возрастов получают приоритетный доступ к вакцинам раньше основных работников. Когда большинство из них оставались дома в марте, апреле и мае, мы работали каждый день, а также каждый день подвергали риску себя и своих близких. Проведите вакцинацию всех основных сотрудников, а уже потом людей с ожирением», — написал телеведущий на своей странице в Twitter.

Слова Маккоя вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Ведущего обвинили в ненависти к полным людям, и телеканал отстранил его от работы "до выяснения всех обстоятельств".