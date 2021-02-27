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Тимати не выберет никого: что случится в финале «Холостяка» 

Даня Виттиг 4 часа назад
Тимати не выберет никого: что случится в финале «Холостяка»
Фото: @timatiofficial
В Сети появились слухи о том, что рэпер Тимати не выберет себе в спутницы ни одну из 25 участниц. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Восьмой сезон шоу начнут показывать по выходным в марте на канале ТНТ. Съемки проекта проходили в ОАЭ в сжатые сроки из-за пандемии. Все действующие лица подписали договора о неразглашении информации. В противном случае предусмотрены крупные штрафы.
При этом информация продолжает "утекать". В истории шоу уже был холостяк, который так никого и не выбрал. Им стал певец Алексей Воробьев.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Решетовой важен достаток будущего избранника.
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ТВ , Тимати , Алексей Воробьев
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