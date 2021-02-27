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Баста отчитал Егора Крида на детском «Голосе» за шутку 

Даня Виттиг 3 часа назад
Баста отчитал Егора Крида на детском «Голосе» за шутку
Фото: кадр из передачи "Голос"
Шоу «Голос. Дети» стартовало на Первом канале. Сейчас проходит этап слепых прослушиваний, но шоу уже активно обсуждают в Сети. Новые члены жюри в лице Светланы Лободы, Басты и Егора Крида постоянно ссорятся.
В новом выпуске исполнение восьмилетнего участника невероятно понравилось всем членам жюри. Наставники стали привлекать внимание, некоторые из них пользовались запрещенными приемами. Например, Лобода просила мальчика быстрее принять решение, на что получила резкий ответ Басты.

«Мы очень нервничаем. Наши сердца выскакивают», — сказала Лобода. «Да не может у вас сердце выскакивать — у вас его нет», — ответил Баста.

Споры продолжились и после выступления участника с песней «Беспечный ангел» группы «Ария». Егор Крид заметил, что фраза «этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» стала шуткой в Интернете. Этими словами озвучивают все видео, на которых запечатлены падения людей.

«Ты начал шутить над тем, над чем шутить нельзя — Кипелов, «Ария» и Света Лобода. Неприкасаемые в этой стране», — отчитал Крида Баста.

Ранее "Рамблер" сообщал, кого выберет Тимати на шоу "Холостяк".
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Комментарии
ТВ , Крид , Тимати , Светлана Лобода
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