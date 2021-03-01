Кушанашвили вспомнил, как обозвал Пугачеву лошадью Пржевальского 

На шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой пришел Отар Кушанашвили . Шоумен и телеведущая вместе начинали в 90-е свои первые шаги в шоу-бизнесе. И сейчас, спустя столько лет, были друг другу очень рады.

Кудрявцевой гость рассказал много личного. А также вспомнил нашумевший скандал, из-за которого ему пришлось отвечать перед Аллой Пугачевой в суде.

«В энном году, будучи в изрядном, сильнейшем, отвратительном, тошнотворном подпитии, я назвал ее лошадью Пржевальского в эфире нашего с тобой знакомого Андрея Вульфа», — воспроизвел воспоминание Кушанашвили.

Кудрявцева поразилась дерзости своего друга. Она в ответ осудила его за это и призналась, что на месте Пугачевой бы за ценой не постояла — ведь это чистое оскорбление.

«Это не просто оскорбление, — согласился Кушанашвили и добавил: — Это оскорбление, возведенное в степень бесконечности. Я был ублюдком, который хотел моментальной славы. Давай смотреть правде в глаза: парень из Кутаиси, чабан, пахнущий до сих пор козьим молоком, ехал в Москву за девчонками, за деньгами и за славой».

Очная встреча с Примадонной после того оскорбления не заставила себя ждать. На одной из музыкальных презентаций Пугачева передала через посредников Кушанашвили, чтобы тот «по добру по здорову» покинул мероприятие. Но юноша, будучи с дамой, решил не делать этого, а остался на вечере. И столкнулся с эстрадной дивой лицом к лицу.

Сейчас телеведущий признается: тогда, глядя в глаза Примадонне, он испугался так, как в армии не пугался. Но извиниться перед ней у него не хватило духу. «Я был очень-очень молод и очень-очень глуп», — признается сейчас шоумен. И вспоминает, что ощущал желание Аллы Борисовны ударить его.

После того вечера встреча с Пугачевой состоялась уже в зале суда. И поклонники певицы даже бросали в него камнями, готовые растерзать его за свою любимицу. Примадонна требовала официальных извинений и услышала их от обидчика в Доме правосудия.