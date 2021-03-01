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Малахов рассказал, сколько звезды получают за участие в шоу 

News.ru и ещё 2 13 минут назад
Малахов рассказал, сколько звезды получают за участие в шоу
Фото: Клео.Ру
В среднем знаменитости получают за эфир от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от своей популярности и громкости темы. Об этом заявил телеведущий Андрей Малахов.
Телеведущий рассказал, что сейчас знаменитости могут рассчитывать максимум на сумму до полумиллиона рублей за скандальный эксклюзив. В основном же сумма гонорара не превышает ста тысяч. До пандемии коронавируса гонорары некоторых звёзд достигали нескольких миллионов рублей за участие в одном шоу, но в последнее время ценник заметно упал. Но есть и исключения.
Недавно была громкая история с Королёвой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Ещё Глушко не вышел из вашей редакции, куда он зашёл и сказал, что готов рассказать про свой секс и любовницу за два миллиона рублей, — пока он ехал на лифте, все уже знали об этом, — цитирует Малахова «Экспресс газета».
При этом ведущая Лера Кудрявцева добавила, что в передачах часто заключают контракты на эксклюзив и артисты не имеют права обнародовать до выхода шоу какие-то неизвестные данные, которые озвучивают в передаче.
Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о зарплатах популярных медиаперсон. Лидером стал руководитель Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александр Масляков с ежегодным заработком в 500 млн рублей. На второй строчке рейтинга — глава RT Маргарита Симоньян с годовым доходом в 250 млн На третьем месте — Шейнин, зарабатывающий 100 млн в год. Четвёртую строчку занимает Андрей Малахов («Россия 1») со «скромными» 90 млн рублей и дополнительным доходом от собственного интернет-издания. Замыкает пятёрку Соловьёв, годовой доход которого оценён в 52 млн рублей.
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Комментарии
ТВ , Александр Масляков , Андрей Малахов , Маргарита Симоньян , Лера Кудрявцева
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