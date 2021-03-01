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«Оскорбление, возведенное в степень бесконечности»: Кушанашвили раскаялся за то, что обозвал Пугачеву 

Мира Маркина 3 часа назад
Кушанашвили раскаялся за то, что обозвал Пугачеву
Фото: @otar.kushanashvili
Отар Кушанашвили в эфире шоу "Секрет на миллион" раскаялся за то, что оскорбил Аллу Пугачеву.

"В энном году, будучи в изрядном, сильнейшем, отвратительном, тошнотворном подпитии, я назвал ее лошадью Пржевальского в эфире нашего с тобой знакомого Андрея Вульфа",

— вспомнил телеведущий в беседе с Лерой Кудрявцевой.
Кудрявцева поразилась резкости друга и заявила, что это настоящее оскорбление. Кушанашвили с ней согласился:

"Это не просто оскорбление. Это оскорбление, возведенное в степень бесконечности. Я был ублюдком, который хотел моментальной славы. Давай смотреть правде в глаза: парень из Кутаиси, чабан, пахнущий до сих пор козьим молоком, ехал в Москву за девчонками, за деньгами и за славой".

Спустя время на одной из музыкальных презентаций Пугачева передала через посредников Кушанашвили, чтобы тот "по добру по здорову" покинул мероприятие. Однако телеведущий не стал делать этого и остался на мероприятии.
Шоумен признался, что тогда, столкнувшись лицом к лицу с Примадонной, испугался так, как в армии не пугался. Однако извиниться перед звездой у него не хватило духу:

"Я был очень-очень молод и очень-очень глуп".

После того вечера Кушанашвили встретился с Пугачевой уже в зале суда. Певица потребовала от обидчика официальных извинений, и он признал свою вину.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пугачева выделила два миллиона рублей на памятник Шаинскому.
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Комментарии 1
ТВ , Лера Кудрявцева , Алла Пугачева
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