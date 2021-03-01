Малахов рассказал, сколько платят звездам за участие в шоу 

Телеведущий Андрей Малахов назвал сумму, которую получают знаменитости за участие в шоу. Об этом он рассказал во время эфира с коллегами на платформе Clubhouse.
По словам Малахова, стоимость эфира зависит от популярности звезды и громкости темы. В среднем они получают от 20 до 100 тысяч рублей. Максимум знаменитостям могут выплатить до полумиллиона рублей за скандальный эксклюзив.
Гонорары сильно упали из-за пандемии коронавируса. Раньше некоторым звездам платили по несколько миллионов рублей за участие в одном шоу. Например, Мария Шукшина за откровения о семейных конфликтах получила около двух миллионов.
Как рассказал Малахов, часто знаменитости сами говорят сумму:
"Недавно была громкая история с Королевой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Еще Глушко не вышел из вашей редакции, куда он зашел и сказал, что готов рассказать про любовницу за два миллиона рублей, — пока он ехал на лифте, все уже знали об этом".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Певцов призвал закрыть передачи Малахова.