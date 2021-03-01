1 марта экс-солистка «Блестящих» и обладательница самого выдающегося бюста на российской сцене Анна Семенович отмечает свой день рождения. «Рамблер» собрал фотогалерею именинницы.

«Ржевский против Наполеона». После ухода из коллектива Анна прочно прописалась в ледовых телешоу и попробовала себя в кинематографе, периодически появляясь в сериалах и фильмах — «Клуб», «Вся такая внезапная», «Гитлер капут!»

Несмотря на то, что певица заметно поправилась с тех пор, как покинула группу «Блестящие», о чем ей периодически напоминают подписчики, она не переживает, легко относится к своему весу и гордится собой. Впрочем, поклонники время от времени уличают ее в использовании фотошопа.

Анна никогда не комплексовала из-за своей груди, хотя и признавалась, что пышный бюст создает ей немало неудобств. Также она не раз подчеркивала, что ее грудь натуральная, а ее размер обусловлен гигантомастией. Более того, певице даже пришлось уменьшить ее до шестого размера из-за проблем со здоровьем.

Также она известна своими эпатажными заявлениями о целительных свойствах ее груди. Дескать, бюст одним своим видом спасает мужчин от инсультов.

В день своего рождения Анна призналась подписчикам в своем аккаунте, что рассталась с любимым мужчиной:

«Я хочу поблагодарить свой уходящий год, он был очень поучительный! Я многое поняла и усвоила — я рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть. Я научилась кайфовать от спокойствия, научилась гладить и очень вкусно готовить».

Но жизнерадостная певица не унывает и с оптимизмом смотрит в будущее:

«Я благодарю вас, за вашу любовь и тепло, я благодарю всех игроков в моей жизни, которые отыгрывают для меня, мою судьбу! Я благодарю всех, кто иногда мне делает больно, это самый ценный урок, который даёт мощное развитие. Я благодарю вселенную, за энергию которая течёт по моим клеткам! Я благодарю всё и за всё. Люблю себя! Люблю жизнь! Люблю вас!»