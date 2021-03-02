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Участника «Евровидения» от России решили выбрать зрительским голосованием 

Lenta.ru и ещё 11 12 часов назад
Участника «Евровидения» от России решили выбрать зрительским голосованием
Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Исполнителя и песню, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, выберут зрительским голосованием. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Первого канала, для этого решили провести специальное шоу вечером 8 марта.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта отметил, что в последние годы в России выбор участника проходил самим вещателем, то есть телеканалом страны, организовывающим трансляцию.
Он подчеркнул, что теперь Первый решил организовать национальный отбор, где выбирают вместе с аудиторией.

«В этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями», — заключил продюсер.

Конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии. Музыкальное мероприятие пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
В 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Клип на композицию оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео.
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ТВ , Юрий Аксюта
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