Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу 

Lenta.ru и ещё 4 19 часов назад
Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу
Фото: РИА Новости
Для бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной придумали новый проект. Об этом сообщает портал Vokrug.tv, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, передача, куда Бузову и Бородину пригласят в качестве ведущих, будет посвящена мистике. В данный момент снимаются пилотные выпуски нового шоу, идея и концепция проекта пока находятся в разработке.
Отмечается, что после закрытия «Дома-2» обе ведущие остались работать на ТНТ. Они ведут передачу «Бородина против Бузовой». Кроме того, Бородина работает в шоу «Перезагрузка».
Авторы «Дома-2» обещали, что шоу вернется с новыми героями и в новом формате, однако съемки были сорваны. В феврале участников заставили выселиться с площадки.
ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.
Видео дня. Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Последние новости
Разведка США заявила о причастности ФСБ к произошедшему с Навальным Разведка США заявила о причастности ФСБ к произошедшему с Навальным Начался посмертный суд над изнасилованным и убитым в СИЗО «русским Илоном Маском» Начался посмертный суд над изнасилованным и убитым в СИЗО «русским Илоном Маском» В новорожденном ребенке нашли новый мутировавший коронавирус В новорожденном ребенке нашли новый мутировавший коронавирус
Комментарии
ТВ , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
11:48
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
ТВ
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Актрисы, которых все ненавидят
10:48
Актрисы, которых все ненавидят
Актеры
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
04:29
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
Актеры
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение