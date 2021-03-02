«Гадости поют на потребу публике»: продюсер объяснил ажиотаж вокруг Земфиры 

Общественность шумно обсуждает новый альбом певицы Земфиры "Бордерлайн". При этом бывший продюсер звезды Леонид Бурлаков раскрыл причину постоянного ажиотажа вокруг нее в интервью Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков в интервью НСН.

Так, по его мнению, в обществе существует огромный запрос на новую музыку и на артиста, способного заполонить собой все и сделать музыкальный рывок. Людям нужно что-то искреннее. Однако именно Земфире приходится отдуваться за всех, потому что "все молчат".

"Потому что все, кто с гитарами, типа группы "Кис-Кис", они повторяют все, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям", — объяснил продюсер.

Земфира, по мнению Бурлаков, еще раз показала, что можно создавать музыку, которую будут слушать подростки. При этом ей «там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то еще, чтобы какая-то соревновательность бы получилась».