Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

«Гадости поют на потребу публике»: продюсер объяснил ажиотаж вокруг Земфиры 

Диана Товсепова 5 часов назад
«Гадости поют на потребу публике»: продюсер объяснил ажиотаж вокруг Земфиры
Фото: https://commons.wikimedia.org/
Общественность шумно обсуждает новый альбом певицы Земфиры "Бордерлайн". При этом бывший продюсер звезды Леонид Бурлаков раскрыл причину постоянного ажиотажа вокруг нее в интервью Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков в интервью НСН.
Так, по его мнению, в обществе существует огромный запрос на новую музыку и на артиста, способного заполонить собой все и сделать музыкальный рывок. Людям нужно что-то искреннее. Однако именно Земфире приходится отдуваться за всех, потому что "все молчат".

"Потому что все, кто с гитарами, типа группы "Кис-Кис", они повторяют все, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям", — объяснил продюсер.

Земфира, по мнению Бурлаков, еще раз показала, что можно создавать музыку, которую будут слушать подростки. При этом ей «там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то еще, чтобы какая-то соревновательность бы получилась».
Напомним, Земфира выпустила первый за восемь лет альбом "Бордерлайн" 26 февраля. В него вошли 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы «Остин» и «Крым». Актриса Рената Литвинова, назвала альбом лучшим в карьере Земфиры.
Ранее "Рамблер" сообщал о певице, которая борется с насилием с помощью музыки.
Видео дня. Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Комментарии 1
ТВ , Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Актрисы, которых все ненавидят
10:48
Актрисы, которых все ненавидят
Актеры
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
04:29
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
Актеры
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение