Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Елена Бережная объяснила, почему не смотрит «Ледниковый период» и другие шоу 

Teleprogramma.pro и ещё 1 7 часов назад
«Не до этого»: Бережная объяснила, почему не смотрит ледовые телешоу
Фото: Globallookpress.com
Олимпийская чемпионка 2002 года в парном фигурном катании Елена Бережная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro
объяснила, почему она не смотрит ледовые шоу. В том числе и «Ледниковый период», который уже не один год с успехом идет на Первом канале.

«Я не смотрю никакие ледовые проекты по телевидению. У меня на это просто времени нет. Никакого негатива к ним у меня нет — просто не до этого».

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что у него пока нет информации, кто будет в будущем ведущими нового «Ледникового периода». Судьбу олимпийской чемпионки 2018 года в корейском Пхенчхане, которая вела последнее шоу, как он сказал, будут решать руководители Первого канала.
При этом лично у него нет претензий к чемпионке. По его словам, с каждым выпуском она чувствовала себя все увереннее и очень хорошо смотрелась в паре со своим соведущим Алексеем Ягудиным. Смотрите также:
Видео дня. Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не могу эту часть жизни вымарать из биографии»: почему Родригез променял Comedy Club на карьеру певца «Не могу эту часть жизни вымарать из биографии»: почему Родригез променял Comedy Club на карьеру певца «Я был ублюдком, который хотел моментальной славы»: Кушанашвили вспомнил, как обозвал Пугачеву лошадью Пржевальского «Я был ублюдком, который хотел моментальной славы»: Кушанашвили вспомнил, как обозвал Пугачеву лошадью Пржевальского «Я не понимаю, кто он сейчас»: Васильева считает, что Садальский «предал» актерскую профессию «Я не понимаю, кто он сейчас»: Васильева считает, что Садальский «предал» актерскую профессию
ТВ , Илья Авербух , Алексей Ягудин , Елена Бережная
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
11:48
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
ТВ
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Актрисы, которых все ненавидят
10:48
Актрисы, которых все ненавидят
Актеры
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
04:29
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
Актеры
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение