Бородина и Бузова станут ведущими нового проекта 

Для экс-ведущих скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной придумали новый проект. Об этом сообщает портал Vokrug.tv, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, новая передача, в которой Ксения и Ольга станут ведущими, будет посвящена мистике. На данный момент уже снимаются пилотные выпуски нового проекта. Но идея и концепция передачи до сих пор находятся в разработке.