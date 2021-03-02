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Бородина и Бузова станут ведущими нового проекта 

Катерина Саломе 5 часов назад
Бородина и Бузова станут ведущими нового проекта
Фото: Кадр из шоу "Дом-2"
Для экс-ведущих скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной придумали новый проект. Об этом сообщает портал Vokrug.tv, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, новая передача, в которой Ксения и Ольга станут ведущими, будет посвящена мистике. На данный момент уже снимаются пилотные выпуски нового проекта. Но идея и концепция передачи до сих пор находятся в разработке.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что участника «Евровидения» от России выберут зрители.
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ТВ , Ксения Бородина
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