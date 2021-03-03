Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Пресняков на шоу Урганта не смог вспомнить, когда родился его сын 

Мира Маркина 4 часа назад
Пресняков на шоу Урганта не смог вспомнить, когда родился его сын
Фото: Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Владимир Пресняков посетил шоу "Вечерний Ургант" и не смог вспомнить, когда родился его младший сын.
В ходе беседы с Иваном Ургантом музыкант признался, что 2020 год стал для него счастливым. Несмотря на то, что, как и у многих других артистов его доходы сократились, он все равно не сетует на судьбу, ведь именно в 2020-м у Преснякова родился третий наследник.
22 октября Наталья Подольская родила сына Ивана. Средний ребенок звезд Артемий появился на свет 5 июня 2015 года. А старшему сыну Преснякова от Кристины Орбакайте в этом году исполнится уже 30 лет.
Музыкант признался, что отчасти на выбор имени младшему сыну повлияла его симпатия к Ивану Урганту, после чего ведущий принялся расспрашивать певца о малыше.
"Появилось вот такое чудо…", — начал свой рассказ артист. "В октябре?", — уточнил журналист у музыканта. На это мужчина почему-то сильно растерялся и заявил: "Нет, не в октябре!". "Как это не в октябре?", — обескураженно спросил Ургант. Тогда певец ответил: "Ваня, ради бога, я не знаю!", после чего в студии воцарился хохот.
Пресняков признался, что очень плохо запоминает даты и крайне стесняется этого. Ургант попытался успокоить гостя, заявив, что многодетному отцу это простительно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солистка "А'Студио" родила сына.
Видео дня. Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Комментарии
ТВ , Кристина Орбакайте , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Иван Ургант
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
11:48
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
ТВ
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Актрисы, которых все ненавидят
10:48
Актрисы, которых все ненавидят
Актеры
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
04:29
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
Актеры
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение