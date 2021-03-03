Пресняков на шоу Урганта не смог вспомнить, когда родился его сын 

Владимир Пресняков посетил шоу "Вечерний Ургант" и не смог вспомнить, когда родился его младший сын.

В ходе беседы с Иваном Ургантом музыкант признался, что 2020 год стал для него счастливым. Несмотря на то, что, как и у многих других артистов его доходы сократились, он все равно не сетует на судьбу, ведь именно в 2020-м у Преснякова родился третий наследник.

22 октября Наталья Подольская родила сына Ивана. Средний ребенок звезд Артемий появился на свет 5 июня 2015 года. А старшему сыну Преснякова от Кристины Орбакайте в этом году исполнится уже 30 лет.

Музыкант признался, что отчасти на выбор имени младшему сыну повлияла его симпатия к Ивану Урганту, после чего ведущий принялся расспрашивать певца о малыше.

"Появилось вот такое чудо…", — начал свой рассказ артист. "В октябре?", — уточнил журналист у музыканта. На это мужчина почему-то сильно растерялся и заявил: "Нет, не в октябре!". "Как это не в октябре?", — обескураженно спросил Ургант. Тогда певец ответил: "Ваня, ради бога, я не знаю!", после чего в студии воцарился хохот.

Пресняков признался, что очень плохо запоминает даты и крайне стесняется этого. Ургант попытался успокоить гостя, заявив, что многодетному отцу это простительно.