«Золотая Маска» online: «Идиот»

Номинации на Премию «Золотая Маска» 2021 года: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Альбина Лозова, Анастасия Пантелеева), «Лучшая мужская роль» (Анатолий Григорьев), «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Серкова), «Лучшая мужская роль второго плана» (Тимофей Мамлин, Ян Латышев)