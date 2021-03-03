Все новостиФинансыЖенскийКиноСпортАвтоЗдоровьеПутешествияСубботнийИгрыВсе проекты

«Золотая Маска» online: «Идиот»

«Золотая Маска» online: «Идиот»
Фото: Фрол ПодлесныйФрол Подлесный
«Идиот». 10 марта. Театр «Старый дом», Новосибирск
По Федору Достоевскому
Режиссер: Андрей Прикотенко. Художник: Ольга Шаишмелашвили. Художник по свету: Игорь Фомин. Видеохудожник: Константин Щепановский. Композитор: Александр Карпов. Креативный продюсер: Оксана Ефременко
Номинации на Премию «Золотая Маска» 2021 года: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Альбина Лозова, Анастасия Пантелеева), «Лучшая мужская роль» (Анатолий Григорьев), «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Серкова), «Лучшая мужская роль второго плана» (Тимофей Мамлин, Ян Латышев)
Продолжительность 3 ч. 50 мин.
18+
Представьте, что «Идиота» Достоевского решила взять в оборот корпорация Netflix. Что все роли играют актеры, наделенные поистине голливудским лоском. Что, отражаясь в темных зеркальных стенах, они кажутся сошедшими со страниц модного лукбука. Что текст романа полностью переписан современным языком, а за каждым словом есть жесткая психологическая мотивация. Располагая одной из лучших в России актерских трупп, театр «Старый дом» не боится сериальной протяженности: ведь «Идиот» – по-настоящему остросюжетный спектакль. Хрупкая, как фарфоровая статуэтка, и по-звериному яростная Альбина Лозовая играет в Настасье Филипповне боль растоптанного детства, и контакт с князем Мышкиным – Анатолием Григорьевым базируется на общей нежности к «Ну, погоди!». Вот только князь-интеллектуал не в силах совладать со своей физиологией (и это отнюдь не только эпилепсия), и уже разрушена жизнь другого подростка – Аглаи (Анастасия Пантелеева). Незадолго до финала Настасья Филипповна и Мышкин на мгновение застынут в мизансцене «пьета», но это отсылка скорее к Ким Ки Дуку, чем к Микеланджело: режиссера Андрея Прикотенко интересует не столько метафизика, сколько парадоксы человеческих характеров, запал страсти и предел слабости.
Эксперт Фестиваля «Золотая Маска» Юлия Клейман
Нам нужно было найти героев Достоевского в нашей реальности, ответить на вопросы – что это за семейство Епанчиных, кто такая Настасья Филипповна и почему ее детство так активно обсуждается в романе? Кто такой Тоцкий, Терентьев, и почему с ним происходит то, что происходит? Следовало оживить вехи, которые есть в сюжете. Сюжет, кстати, как и все персонажи, остается. Просто текст перенесен в сегодняшний день. Наше время столь интересное и имеет такие законченные очертания эпохи, что мы можем взять любой классический сюжет, без труда поселить его в наши реалии и увидеть, как наша реальность благодушно открывается навстречу.
Андрей Прикотенко
Распахнутое пространство сцены «Старого дома», захватывая большую часть партера, представляет собой подобие «черного кабинета», но с зеркальными стенами, которые опоясаны металлическими фермами. Художник Ольга Шаишмелашвили, постоянный соавтор Андрея Прикотенко, создала ощущение множественных, «отзеркаленных» миров. Жутковато. Бесчеловечно. Человеку в этом пространстве некуда спрятаться. И все персонажи здесь препарируются, изучаются под пристальным взглядом режиссера. Главные герои и основные сюжетные линии романа оставлены, но помещены в сегодняшнюю реальность. И, как ни странно, они в этой новой для них действительности прекрасно освоились. Действие, несмотря на всю его взвинченность, нервность и страстность разворачивается подробно, в течение четырех с половиной часов, с объемными кусками жизни.
Журнал «Театр», блог
ТВ,«Золотая Маска»,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители