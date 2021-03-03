«Золотая Маска» online: «Идиот»

Представьте, что «Идиота» Достоевского решила взять в оборот корпорация Netflix. Что все роли играют актеры, наделенные поистине голливудским лоском. Что, отражаясь в темных зеркальных стенах, они кажутся сошедшими со страниц модного лукбука. Что текст романа полностью переписан современным языком, а за каждым словом есть жесткая психологическая мотивация. Располагая одной из лучших в России актерских трупп, театр «Старый дом» не боится сериальной протяженности: ведь «Идиот» – по-настоящему остросюжетный спектакль. Хрупкая, как фарфоровая статуэтка, и по-звериному яростная Альбина Лозовая играет в Настасье Филипповне боль растоптанного детства, и контакт с князем Мышкиным – Анатолием Григорьевым базируется на общей нежности к «Ну, погоди!». Вот только князь-интеллектуал не в силах совладать со своей физиологией (и это отнюдь не только эпилепсия), и уже разрушена жизнь другого подростка – Аглаи (Анастасия Пантелеева). Незадолго до финала Настасья Филипповна и Мышкин на мгновение застынут в мизансцене «пьета», но это отсылка скорее к Ким Ки Дуку, чем к Микеланджело: режиссера Андрея Прикотенко интересует не столько метафизика, сколько парадоксы человеческих характеров, запал страсти и предел слабости.
Нам нужно было найти героев Достоевского в нашей реальности, ответить на вопросы – что это за семейство Епанчиных, кто такая Настасья Филипповна и почему ее детство так активно обсуждается в романе? Кто такой Тоцкий, Терентьев, и почему с ним происходит то, что происходит? Следовало оживить вехи, которые есть в сюжете. Сюжет, кстати, как и все персонажи, остается. Просто текст перенесен в сегодняшний день. Наше время столь интересное и имеет такие законченные очертания эпохи, что мы можем взять любой классический сюжет, без труда поселить его в наши реалии и увидеть, как наша реальность благодушно открывается навстречу.
Распахнутое пространство сцены «Старого дома», захватывая большую часть партера, представляет собой подобие «черного кабинета», но с зеркальными стенами, которые опоясаны металлическими фермами. Художник Ольга Шаишмелашвили, постоянный соавтор Андрея Прикотенко, создала ощущение множественных, «отзеркаленных» миров. Жутковато. Бесчеловечно. Человеку в этом пространстве некуда спрятаться. И все персонажи здесь препарируются, изучаются под пристальным взглядом режиссера. Главные герои и основные сюжетные линии романа оставлены, но помещены в сегодняшнюю реальность. И, как ни странно, они в этой новой для них действительности прекрасно освоились. Действие, несмотря на всю его взвинченность, нервность и страстность разворачивается подробно, в течение четырех с половиной часов, с объемными кусками жизни.