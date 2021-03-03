Бывшая жена Грачевского сбежала из студии после обвинений в измене

После смерти основателя «Ералаша» его экс-супруга Анна стала с удивительной регулярностью появляться в эфире скандальных телешоу. На этот раз женщина, прожившая в браке с кинодеятелем четыре года, пришла в студию «Пусть говорят», где попыталась озвучить некоторые детали семейной жизни с Борисом Грачевским.

Гости программы стали напоминать молодой даме о ее похождениях налево, на что Анна заявила о том, что покойный и не любил ее вовсе. Кроме того, женщина попыталась отрицать сам факт измены.

«Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его. Но вы должны понимать, что я никого не уводила»,

— заявила бывшая жена Грачевского.

Однако ее версию быстро поставил под сомнение близкий друг режиссера Владимир Долинский . По его мнению, неверность Анны существенно подорвала здоровье шоумена. Единственной причиной, по которой Грачевский вообще разговаривал с Анной, была их совместная дочь Василиса.

«Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом»,

— прокричал Долинский, после чего Анна спешно покинула студию телешоу.