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Бывшая жена Грачевского сбежала из студии телешоу после обвинений в неверности 

Экспресс газета 1 час назад
Бывшая жена Грачевского сбежала из студии после обвинений в измене
Фото: Экспресс газета
После смерти основателя «Ералаша» его экс-супруга Анна стала с удивительной регулярностью появляться в эфире скандальных телешоу. На этот раз женщина, прожившая в браке с кинодеятелем четыре года, пришла в студию «Пусть говорят», где попыталась озвучить некоторые детали семейной жизни с Борисом Грачевским.
Гости программы стали напоминать молодой даме о ее похождениях налево, на что Анна заявила о том, что покойный и не любил ее вовсе. Кроме того, женщина попыталась отрицать сам факт измены.

«Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его. Но вы должны понимать, что я никого не уводила»,

— заявила бывшая жена Грачевского.
Однако ее версию быстро поставил под сомнение близкий друг режиссера Владимир Долинский. По его мнению, неверность Анны существенно подорвала здоровье шоумена. Единственной причиной, по которой Грачевский вообще разговаривал с Анной, была их совместная дочь Василиса.

«Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом»,

— прокричал Долинский, после чего Анна спешно покинула студию телешоу.
Стоит отметить, что последняя жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская менее многословна и предпочитает не давать громких интервью. Как отмечал сам режиссер, молодая женщина сделала его по-настоящему счастливым.
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ТВ , Владимир Долинский , Екатерина Белоцерковская
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