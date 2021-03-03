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Первый канал допустил Little Big до отбора на «Евровидение» 

Lenta.ru 2 часа назад
Little Big допустили до отбора на «Евровидение»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Группа Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение». Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС.

«Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится — пусть решают наши зрители»,

— сказал он.
Эрнст добавил, что Little Big, которая должна была представлять Россию на несостоявшемся из-за пандемии «Евровидении-2020», «также появится в эфире».
Народное голосование пройдет в прямом эфире 8 марта.
Ранее стало известно, что в перечне потенциальных участников международного песенного конкурса оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.
«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.
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ТВ , Крид , Константин Эрнст , Антон Беляев , ИТАР-ТАСС
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