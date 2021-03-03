Группа Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение» 

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что группу Little Big допустили до отбора на музыкальный конкурс "Евровидение". Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится — пусть решают наши зрители», — сказал Константин Эрнст.

Группа должна была представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году, но из-за пандемии конкурс не состоялся. По словам директора Первого канала, в этот раз участники Little Big тоже "появятся в эфире".

Народное голосование состоится 8 марта.