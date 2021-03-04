«Золотая Маска» online: «Приказ короля», 2 мая

«Приказ короля». 2 мая. Урал Опера Балет, Екатеринбург
Балет в 2-х действиях
Сценарий: Вячеслав Самодуров, Богдан Королек. Музыка: Анатолий Королев. Дирижер-постановщик: Павел Клиничев. Хореография: Вячеслав Самодуров. Сценография: Алексей Кондратьев. Костюмы: Анастасия Нефедова. Свет: Константин Бинкин
Продолжительность 1 ч. 40 мин.
12+
Премии «Золотая Маска»2020 года: «Лучшая работа балетмейстера-хореографа», «Лучшая работа художника». Номинации на Премию «Золотая Маска» 2020– «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Елена Воровьева), «Лучшая мужская роль» (Арсентий Лазарев).
Урал Опера Балет и Вячеслав Самодуров продолжают концептуально-критическую игру с наследием. От редкого полностью комического (и не самого успешного) балета Петипа с затейливой интригой осталось название и представление о танце как о королевском занятии. Новый сценарий про знаменитого путешественника капитана Жерома де Блуа-Шампань, который по приказу Короля-Солнце спасает пленницу Изору от Черной королевы, постоянно прерываясь на гальярды, аллеманды и гран па, гораздо больше взял от «Дочери снегов» и «Учеников Дюпре» Петипа, а также от «Алисы в Стране чудес» Кэрролла. Фирменное мастерство владения классической формой и злая ирония Вячеслава Самодурова золотом и бирюзой переливаются в сложно устроенных танц-панно и экспрессивной пантомиме дурной монаршей ярости.
Эксперт Фестиваля «Золотая Маска» Сергей Конаев
Все зрители жаждут больших и протяженных спектаклей, не только в России – это нормальное зрительское желание. Мой интерес – понять, как может выглядеть крупная хореографическая форма сегодня. Можно ли сделать спектакль, используя лекала балетов-феерий конца XIX века – чтобы спектакль при этом был современным. Чтобы это выяснить, мы сколотили команду авантюристов и отправились в путешествие. Настоящий сюжет «Приказа короля» – путешествие на край света в поисках красоты.
Вячеслав Самодуров
Возглавляющий Уральский балет Вячеслав Самодуров среди большинства работающих сегодня хореографов, увлеченных синтезом классического и современного танца, выделяется своей преданностью классической балетной технике. Одноактные постановки, выглядящие как разбившийся калейдоскоп гран па Петипа, принесли ему признание. Но мир балетного прошлого увлекает Самодурова вперед. «Приказ короля» – новый шаг в том же направлении. Самодуров, всегда собственноручно вращая вселенную своих постановок, при этом умеет подбирать для каждой из них команду. Дворцовый интерьер, отсылающий к Пиранези, и жар пустыни, нагоняемый красными вентиляторами, воссоздал сценограф Алексей Кондратьев, а костюмы, с их перепадом от париков до купальников, – Анастасия Нефедова, точно вписавшиеся в ироническую интонацию хореографа. Но главной удачей «Приказа короля» стала музыка петербургского композитора Анатолия Королева. Никогда до этого не работавший в балете, он, кажется, создан для его природы: композитор легко соединяет тяжеловесный ход псевдобарочного танца с джазовым изяществом, акцентирует не самые подвижные мимические сцены, театрально выделяет драматические повороты истории и, кажется, наслаждается эффектом этих перепадов, между делом задавая в танцевальных сценах такой ритм, что даже зрителя вжимает в кресло, как при сверхзвуковых перегрузках.
«Российская газета»
Екатеринбургский «Приказ короля», вышедший в год 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа, констатирует равенство «балета Мариуса Петипа» и «балета как такового». Самодуров выводит на сцену французский королевский двор, где балет и зародился, и лично Людовика Четырнадцатого. И под «приказом короля» втайне подразумевается развитие балетного искусства (хотя на сцене «произносится» другой приказ). И хореограф, нашпиговывающий свой спектакль отсылками к старинным балетам – таким, какими они были и какими могли бы быть, – в финале утверждает вечность балетного искусства как такового и неизменную актуальность его.