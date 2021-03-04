«Золотая Маска» online: «Приказ короля», 2 мая

Премии «Золотая Маска»2020 года: «Лучшая работа балетмейстера-хореографа», «Лучшая работа художника». Номинации на Премию «Золотая Маска» 2020– «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Елена Воровьева), «Лучшая мужская роль» (Арсентий Лазарев).