Стоянов объяснил, что «разрушило» комедийную передачу «Городок» 

Актер Юрий Стоянов в интервью Николаю Солодникову рассказал, что "разрушило" юмористическую программу "Городок".
Он убежден, что дело в контрасте. Всю программу зрители смеялись, а когда шли титры, им становилось невыносимо грустно из-за песни Анжелики Варум "Городок".
"Закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего", — пояснил Стоянов.
Любимый сюжет актера был снят на ходу и быстро придуман в 1998 году.
"Я выходил на углу Моховой. Шел мимо церкви, пытался набрать номер на телефоне, дальше была стандартная фраза «Не хватает денег на телефоне, номер отключен за неуплату», и стояла череда нищих — человек шесть. Я отдавал первому телефон, потом отдавал пальто, доставал остатки денег, а когда ничего не оставалось, выворачивал карманы и последним становился сам. Это образ кризиса был. Я считаю, это лучший сюжет".
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