Стоянов объяснил, что «разрушило» комедийную передачу «Городок» 

"Закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего", — пояснил Стоянов.