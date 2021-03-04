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Стоянов объяснил, что «разрушило» комедийную передачу «Городок» 

Даня Виттиг 53 минуты назад
Стоянов объяснил, что «разрушило» комедийную передачу «Городок»
Фото: кадр из передачи "Городок"
Актер Юрий Стоянов в интервью Николаю Солодникову рассказал, что "разрушило" юмористическую программу "Городок".
Он убежден, что дело в контрасте. Всю программу зрители смеялись, а когда шли титры, им становилось невыносимо грустно из-за песни Анжелики Варум "Городок".

"Закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего", — пояснил Стоянов.

Любимый сюжет актера был снят на ходу и быстро придуман в 1998 году.

"Я выходил на углу Моховой. Шел мимо церкви, пытался набрать номер на телефоне, дальше была стандартная фраза «Не хватает денег на телефоне, номер отключен за неуплату», и стояла череда нищих — человек шесть. Я отдавал первому телефон, потом отдавал пальто, доставал остатки денег, а когда ничего не оставалось, выворачивал карманы и последним становился сам. Это образ кризиса был. Я считаю, это лучший сюжет".

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Певцов призвал закрыть передачи Малахова.
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Комментарии
ТВ , Николай Солодников , Анжелика Варум , Юрий Стоянов
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