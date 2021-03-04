«Новое Радио AWARDS 2021» откроет уикенд на МУЗ-ТВ

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5 марта в 20:00 МУЗ-ТВ покажет телеверсию V церемонии вручения «Новое Радио AWARDS». Зрителей федерального ТВ-канала ждёт зрелищное шоу с участием самых актуальных исполнителей, имевших невероятный успех у публики в течение всего сезона.

«Новое Радио»

Номинантами первой музыкальной премии года стали топовые хитмейкеры страны, среди которых — Little Big, Artik & Asti, CREAM SODA, HammАli & Navai, Filatov & Karas, JONY, Тима Белорусских, NILETTO, Дима Билан, Макс Барских, Zivert, MARUV, Клава Кока, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, Ёлка и другие популярные артисты.

Кому достанутся престижные статуэтки в виде Золотых Сирен, решало экспертное жюри, в которое вошли авторитетные эксперты российского шоу-бизнеса, а также участники интернет-голосования на сайте awards.newradio.ru . При определении победителей учитывались сводные данные тиражей, онлайн-продаж и скачиваний треков в Сети от ведущих музыкальных лейблов, а также статистика просмотров самого популярного видеосервиса планеты — YouTube.

Телеверсия «Новое Радио AWARDS 2021» выйдет в эфир МУЗ-ТВ 5 марта в 20:00.