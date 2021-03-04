«Новое Радио AWARDS 2021» откроет уикенд на МУЗ-ТВ

5 марта в 20:00 МУЗ-ТВ покажет телеверсию V церемонии вручения «Новое Радио AWARDS». Зрителей федерального ТВ-канала ждёт зрелищное шоу с участием самых актуальных исполнителей, имевших невероятный успех у публики в течение всего сезона.
«Новое Радио AWARDS» откроет праздничный уикенд на МУЗ-ТВ и станет ярким событием телепоказа первых выходных весны. В концертной студии «Нового Радио» свои суперхиты исполнят Полина Гагарина, Клава Кока & NILETTO, HammAli & Navai, Дима Билан, Ёлка, Мари Краймбрери, Баста & Zivert, JONY, Artik & Asti, Даня Милохин и Dabro, а Макс Барских даст часовой live-концерт.
«Новое Радио»
Номинантами первой музыкальной премии года стали топовые хитмейкеры страны, среди которых — Little Big, Artik & Asti, CREAM SODA, HammАli & Navai, Filatov & Karas, JONY, Тима Белорусских, NILETTO, Дима Билан, Макс Барских, Zivert, MARUV, Клава Кока, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, Ёлка и другие популярные артисты.
Кому достанутся престижные статуэтки в виде Золотых Сирен, решало экспертное жюри, в которое вошли авторитетные эксперты российского шоу-бизнеса, а также участники интернет-голосования на сайте awards.newradio.ru. При определении победителей учитывались сводные данные тиражей, онлайн-продаж и скачиваний треков в Сети от ведущих музыкальных лейблов, а также статистика просмотров самого популярного видеосервиса планеты — YouTube.
Ведущими церемонии стали главный «прожарщик» страны Илья Соболев и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов. Победителей объявляли продюсер и телеведущая Яна Рудковская, певица Ёлка и Народный артист России Игорь Крутой, получивший награду «за вклад в развитие музыки».
Телеверсия «Новое Радио AWARDS 2021» выйдет в эфир МУЗ-ТВ 5 марта в 20:00.
Подробная информация о премии: awards.newradio.ru и в социальных сетях по хештегу #НРА2021. Полная версия церемонии доступна на YouTube.