Вассерман обвинил телеведущего Малахова во лжи 

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что телеведущий Андрей Малахов постоянно перевирал высказывания героев его программы во время эфира. Такой комментарий он дал изданию «Собеседник».

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!»

— отметил Вассерман.

Он также рассказал, что раньше он участвовал в передачах ведущего, но вскоре перестал. Вассерман объяснил, что с коммерческой точки зрения проекты, подобные ток-шоу Малахова, выгодны каналам, поэтому вряд ли их будут закрывать.

«Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!»

— заключил публицист.