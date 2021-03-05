«Надоело»: Вассерман признался, почему перестал ходить на шоу Малахова 

«Я в свое время не раз был на «малаховских» передачах и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но в конце концов мне это надоело. Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!»