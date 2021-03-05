«Надоело»: Вассерман признался, почему перестал ходить на шоу Малахова 

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман объяснил, почему перестал посещать программы телеведущего Андрея Малахова, хотя раньше был на них частым гостем.
«Я в свое время не раз был на «малаховских» передачах и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но в конце концов мне это надоело. Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!»
Как отметил Вассерман, он отказывается посещать программы ведущего, где обсуждается личная жизнь звезд.
Однако он понимает, что многим нравится смотреть проекты, где ворошат чужое белье, к тому же они приносят деньги.
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