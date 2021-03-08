Как Бородина покоряла российское телевидение 

Сегодня, 8 марта, бессменной ведущей "Дома-2" и других проектов на ТНТ Ксении Бородиной исполнилось 38 лет.
"Ощущаю себя спелым виноградом. И цифра 38 красивая, потому что там мои любимые числа. Я родилась 8.03.83. И мне 38 лет. Магия чисел", — отметила Ксения.
Бородина не забыла выразить благодарность миллионам своих поклонников.
"Я хочу тут сказать вам большое спасибо, я чувствую ежедневно вашу любовь и поддержку, я счастливый человек, у меня есть все, о чем я могла мечтать и даже больше", — заявила звезда.
"Рамблер" разбирался, как Ксения покоряла российское телевидение.