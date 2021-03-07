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Познер охарактеризовал манифест мужа Собчак фразой «это просто чепуха» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Познер охарактеризовал манифест мужа Собчак фразой «это просто чепуха»
Фото: Lenta.ru
Ведущий Владимир Познер прокомментировал манифест режиссера Константина Богомолова, в котором артист раскритиковал ценности «Нового этического рейха» на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов. В интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» журналист охарактеризовал мнение мужа ведущей Ксении Собчак.

«То, что вы упомянули Богомолова, на мой взгляд, не в обиду будет сказано — это просто чепуха», — отметил он. По мнению Познера, в случае с обращением режиссера не произошло дальнейшей дискуссии и реального влияния, а лишь «поговорили, поболтали немножко и забыли».

При этом журналист подчеркнул, что интеллигенция всегда выполняет особую миссию.

«В зависимости от самого положения в стране эта миссия может быть разной», — добавил он.

Ведущий рассказал, что в случае с Богомоловым манифест можно считать «незначительным». Познер также объяснил, что значительным и важным считает такое произведение или публицистику, которая остается в общественной мысли: «люди об этом говорят и это играет роль».
10 февраля «Новая газета» опубликовала манифест Богомолова. Он в том числе раскритиковал европейцев и американцев, которые самоорганизуются в соцсетях для борьбы с художниками и «скромными научными сотрудниками», не поддерживающими их систему ценностей. Артист предложил «ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию», которая будет отстаивать «ценности сложного мира».
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ТВ , Константин Богомолов , Владимир Познер , Ксения Собчак
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