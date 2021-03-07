Телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение о манифесте режиссера Константина Богомолова, в котором он раскритиковал ценности "Нового этического рейха" на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов. Журналист прокомментировал слова мужа Ксении Собчак в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".
"То, что вы упомянули Богомолова, на мой взгляд, не в обиду будет сказано — это просто чепуха", — заявил Познер.
Он отметил, что манифест режиссера "незначительный". Не было никакой дальнейшей дискуссии: все "поговорили, поболтали немножко и забыли". А важные произведения, по мнению телеведущего, остаются в общественной мысли:
"Люди об этом говорят и это играет роль".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Познера раскритиковали за слова о православии.