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«Это просто чепуха»: Познер — о манифесте мужа Собчак 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Это просто чепуха»: Познер — о манифесте мужа Собчак
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение о манифесте режиссера Константина Богомолова, в котором он раскритиковал ценности "Нового этического рейха" на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов. Журналист прокомментировал слова мужа Ксении Собчак в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

"То, что вы упомянули Богомолова, на мой взгляд, не в обиду будет сказано — это просто чепуха", — заявил Познер.

Он отметил, что манифест режиссера "незначительный". Не было никакой дальнейшей дискуссии: все "поговорили, поболтали немножко и забыли". А важные произведения, по мнению телеведущего, остаются в общественной мысли:

"Люди об этом говорят и это играет роль".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Познера раскритиковали за слова о православии.
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ТВ , Видео , Константин Богомолов , Владимир Познер , Ксения Собчак
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