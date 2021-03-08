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Сколько получают российские звезды за скандалы и скорбь на ТВ 

Диана Товсепова 6 часов назад
Сколько получают российские звезды за скандалы и скорбь на ТВ
Фото: globallookpress.com
Практически каждое громкое событие с людьми из шоу-бизнеса сопровождается несколькими скандальными шоу. Так, каналы пытаются первыми выхватить эксклюзив о жизни звезд, даже если случилась трагедия. Однако кто-то отказывается давать любые комментарии, а другие не прочь обсудить ситуацию публично в эфире какого-нибудь популярного шоу. "Рамблер" разбирался в том, сколько получают знаменитости за то, чтобы рассказать свои секреты и переживания.
Так, Telegram-канал "Курятник", поделился информацией о гонорарах Люови Успенской, Даны Борисовой, Александра Серова, Бари Алибасова и Наташи Королевой на подобных ток-шоу:

"Успенской за выпуск о конфликте с дочерью пообещали 5 млн От денег «королева шансона» отказалась — обиженная Любовь ушла из студии передачи «Док-Ток»… Тарзан и Королёва готовы были рассказать про секс с любовницей за 2 млн Когда все каналы отказались — оскорбленные супруги пошли к Собчак, где обозвали ток-шоу «навозной ямой».

Диденко выдала все подробности о смерти мужа за 1,4 млн Борисова рассказала о наркотической зависимости за 1 млн Алибасов-младший за 600К прикинулся корыстным наследником, претендующим на деньги отца. Шурыгина получала 500К за выпуск, первое же появление «на донышке» у Малахова стоило всего 10К…".

При этом сам Андрей Малахов назвал сумму, которую получают знаменитости за участие в шоу. Об этом он рассказал во время эфира с коллегами на платформе Clubhouse.
По словам Малахова, стоимость эфира зависит от популярности звезды и громкости темы. В среднем они получают от 20 до 100 тысяч рублей. Максимум знаменитостям могут выплатить до полумиллиона рублей за скандальный эксклюзив.
Гонорары сильно упали из-за пандемии коронавируса. Раньше некоторым звездам платили по несколько миллионов рублей за участие в одном шоу. Например, Мария Шукшина за откровения о семейных конфликтах получила около двух миллионов.
Как рассказал Малахов, часто знаменитости сами говорят сумму:

"Недавно была громкая история с Королевой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Еще Глушко не вышел из вашей редакции, куда он зашел и сказал, что готов рассказать про любовницу за два миллиона рублей, — пока он ехал на лифте, все уже знали об этом".

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Комментарии 6
ТВ , Александр Серов , Мария Шукшина , Андрей Малахов , Наташа Королева , Дана Борисова , Бари Алибасов
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