Тимати рассказал о кольце, которое подарит победительнице «Холостяка» 

Премьера нового сезона «Холостяка» состоится 14 марта. Несмотря на это, зрители уже узнали много подробностей о шоу. Накануне издание «СтарХит» представил отрывок последней
серии шоу.
На видео Тимати рассказывает о купленном для избранницы кольце, отметив, что за время проект он успел по-настоящему влюбиться. Украшение сделано из белого золота с одним крупным и россыпью мелких бриллиантов и стоит около $300 тысяч (22 миллиона рублей).
«Я очень долго выбирал это кольцо. Это действительно особенная вещь. Такие вещи дарят на позднем этапе, когда предложение делают. Большой такой серьезный шаг. Я даже с некоторым трепетом думаю про то, как я подарю кольцо той девушке, которую выбрал»,
— говорит в видеоролике Тимати.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Бузова объявила о возвращении «Дома-2» весной.