Тимати рассказал о кольце, которое подарит победительнице «Холостяка» 

«Я очень долго выбирал это кольцо. Это действительно особенная вещь. Такие вещи дарят на позднем этапе, когда предложение делают. Большой такой серьезный шаг. Я даже с некоторым трепетом думаю про то, как я подарю кольцо той девушке, которую выбрал»,